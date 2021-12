Un posto al sole, anticipazioni 6 dicembre: Fabrizio sotto pressione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per Fabrizio Rosato non mancheranno le ansie e la preoccupazioni legate al pastificio, come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, lunedì 6 dicembre. L'imprenditore, dopo un periodo di grande crisi esistenziale che lo ha spinto anche ad abbandonarsi all'alcol finendo per diventarne dipendente, ha finalmente deciso di uscire dal tunnel, soprattutto grazie all'amore e al sostegno di Marina, che gli è stata accanto e lo ha sollecitato a riprendere in mano la propria vita iniziando una terapia psicologica per smettere di bere. Fabrizio, spronato dalla moglie, non solo ha iniziato un percorso terapeutico, ma ha anche ripreso a dedicarsi con impegno ed entusiasmo al pastificio per il quale ha creato un nuovo formato di pasta, che ha chiamato le «Marinelle» in onore della ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) PerRosato non mancheranno le ansie e la preoccupazioni legate al pastificio, come raccontano ledi Unaldi oggi, lunedì 6. L'imprenditore, dopo un periodo di grande crisi esistenziale che lo ha spinto anche ad abbandonarsi all'alcol finendo per diventarne dipendente, ha finalmente deciso di uscire dal tunnel, soprattutto grazie all'amore e al sostegno di Marina, che gli è stata accanto e lo ha sollecitato a riprendere in mano la propria vita iniziando una terapia psicologica per smettere di bere., spronato dalla moglie, non solo ha iniziato un percorso terapeutico, ma ha anche ripreso a dedicarsi con impegno ed entusiasmo al pastificio per il quale ha creato un nuovo formato di pasta, che ha chiamato le «Marinelle» in onore della ...

Advertising

HOPEMlNT : bo io pensavo stessi parlando di un posto al sole per un secondo hahshahah - fighen : @Simoranda1 @adiafora_ @speroscherzi_ Per me Roberto Ferri è quello di un posto al sole, vedete come sto messo - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: MICHELE lascia Napoli? La sua vita sta per essere stravolta... #anticipazioni… - redazionetvsoap : Una notizia che potrebbe cambiare il suo destino... #unpostoalsole #upas #anticipazioni - Patrizi22162899 : RT @catiuz92: Soleil una delle poche che sta ascoltando Jessica rimettendo al suo posto chi sta dicendo 'eh anche io l'ho vissuto'. È lo sp… -