Un Posto al Sole, anticipazioni (3-10 dicembre 2021): tensioni tra Silvia e la figlia Rossella (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luisa Amatucci e Giorgia Gianetiempo - UPAS Ancora tensioni tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Silvia (Luisa Amatucci) nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana su Rai3. Ancora arrabbiata con la madre, colpevole di aver mentito circa la relazione extraconiugale con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), Rossella continuerà a schierarsi dalla parte del padre Michele (Alberto Rossi) e le tensioni con Silvia saranno sempre più evidenti. Ecco le anticipazioni settimanali. Le puntate verranno trasmesse, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 20.45. Un Posto al Sole – puntata 5831 – anticipazioni lunedì 6 dicembre 2021 Vittorio incontra ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luisa Amatucci e Giorgia Gianetiempo - UPAS Ancoratra(Giorgia Gianetiempo) e(Luisa Amatucci) nelle puntate di Unalin onda questa settimana su Rai3. Ancora arrabbiata con la madre, colpevole di aver mentito circa la relazione extraconiugale con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi),continuerà a schierarsi dalla parte del padre Michele (Alberto Rossi) e leconsaranno sempre più evidenti. Ecco lesettimanali. Le puntate verranno trasmesse, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 20.45. Unal– puntata 5831 –lunedì 6Vittorio incontra ...

Advertising

LBasemi : Conte pronto a tornare in Parlamento: il piano di Pd e M5S per restituirgli un posto al sole… - bimmobilemozzo : Ponte s. Pietro: splendido trilocale in villa posto a piano terra con giardino privato e autorimessa doppia in larg… - marketingpmi : Mamma mia. Questo è il 'punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste' ? Siete davvero messi male,… - Frances18895751 : RT @CarloneDaniela: Il prezzo pagato dalla migliore sindaca d'Italia #Raggi per un posto al sole offerto a #ConteServoDelPd Neanche durante… - Gordon_original : RT @CarloneDaniela: Il prezzo pagato dalla migliore sindaca d'Italia #Raggi per un posto al sole offerto a #ConteServoDelPd Neanche durante… -