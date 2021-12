Un italiano su cinque vuole Draghi al Quirinale. A patto che non ci siano elezioni anticipate (Di lunedì 6 dicembre 2021) Grande prestigio internazionale, un lungo corso istituzionale e possibilmente non collocato, o percepito, come di destra o di sinistra: sono queste le principali caratteristiche che dovrebbe avere il prossimo inquilino del Quirinale secondo gli italiani. È l'identikit tracciato da un sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTg24, un profilo che, a precisa domanda, corrisponde a quello di Mario Draghi per quasi un cittadino su cinque. Ma praticamente la metà degli italiani, il 49 per cento secondo la rivelazione, preferirebbe evitare scossoni politici e si dice contraria all'ipotesi Draghi presidente della Repubblica, se questo significasse elezioni anticipate. Una prospettiva vista invece di buon grado nel 43 per cento dei casi. E se non fosse l'ex presidente della Bce a succedere ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Grande prestigio internazionale, un lungo corso istituzionale e possibilmente non collocato, o percepito, come di destra o di sinistra: sono queste le principali caratteristiche che dovrebbe avere il prossimo inquilino delsecondo gli italiani. È l'identikit tracciato da un sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTg24, un profilo che, a precisa domanda, corrisponde a quello di Marioper quasi un cittadino su. Ma praticamente la metà degli italiani, il 49 per cento secondo la rivelazione, preferirebbe evitare scossoni politici e si dice contraria all'ipotesipresidente della Repubblica, se questo significasse. Una prospettiva vista invece di buon grado nel 43 per cento dei casi. E se non fosse l'ex presidente della Bce a succedere ...

