ULTIM'ORA: arrestato il presidente Massimo Ferrero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimo Ferrero è stato arrestato. Il presidente della Sampdoria accusato di aver utilizzato i soldi della cessione di Obiang per scopi che non interessavano la società. Massimo Ferrero Sampdoria L’arresto è stato effettuato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Il presidente è in carcere, mentre, per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021)è stato. Ildella Sampdoria accusato di aver utilizzato i soldi della cessione di Obiang per scopi che non interessavano la società.Sampdoria L’arresto è stato effettuato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ilè in carcere, mentre, per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.

