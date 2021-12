Ultim'ora: arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terremoto in casa Sampdoria: il presidente Massimo Ferrero è stato arrestato nella mattinata di oggi lunedì 6 dicembre. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. I fatti Nelle scorse ore l'imprenditore è stato trasferito in carcere. L'operazione è della Guardia di Finanza, che ha seguito le direttive della Procura di Paola, in provincia di Cosenza. Le accuse a carico di Ferrero sono: reati societari e bancarotta. Per ora, stando alle prime informazioni fornite ai media, la Sampdoria sarebbe estranea: la società calcistica non sarebbe stata coinvolta nelle indagini della Procura. Ci sono altre cinque persone coinvolte, di cui non sono resi pubblici i nomi, per cui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. La ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terremoto in casa: ilè statonella mattinata di oggi lunedì 6 dicembre. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. I fatti Nelle scorse ore l'imprenditore è stato trasferito in carcere. L'operazione èGuardia di Finanza, che ha seguito le direttiveProcura di Paola, in provincia di Cosenza. Le accuse a carico disono: reati societari e bancarotta. Per ora, stando alle prime informazioni fornite ai media, lasarebbe estranea: la società calcistica non sarebbe stata coinvolta nelle indaginiProcura. Ci sono altre cinque persone coinvolte, di cui non sono resi pubblici i nomi, per cui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. La ...

