Ultime Notizie Serie A: Massimo Ferrero arrestato, la carta Ronaldo e la Juve (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.15 – carta segreta Ronaldo: le novità – Cosa succede se non viene trovata. Ecco lo scenario in caso di mancato possesso del documento. La notizia Ore 12.30 – Ferrero arrestato dalla Guardia di Finanza – Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta. La notizia Ore 11.40 – Febbre per Theo Hernandez – Anche Theo Hernandez rischia di saltare la sfida contro il Liverpool. La notizia Ore 11.20 – Infortuni Leao e Pellegri – Le condizioni di Pietro Pellegri e di Rafael Leao, che si sono entrambi infortunati durante ...

