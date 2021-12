Uil | Barone lascia guida dopo 20 anni | domani cambio al vertice

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Quando cominciai a fare sindacato al governo in Sicilia c’era Piersanti Mattarella. Come metalmeccanici ci confrontavamo con il presidente Rino Nicolosi, ai tavoli c’era Marisa Bellisario, con cui facemmo una battaglia durissima per la riconversione della Italtel. Il quadro oggi non è lo stesso, l’autorevolezza degli interlocutori non è a quei livelli. Un esempio è rappresentato da Termini Imerese,il Mattino di Sicilia.