UeD, Maria aveva già sgamato Andrea Nicole? Intanto, esce un retroscena (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’atteggiamento della De Filippi ha insospettito il pubblico, che come sempre si affida al suo sesto senso L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’atteggiamento della De Filippi ha insospettito il pubblico, che come sempre si affida al suo sesto senso L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ParliamoDiNews : UeD, Maria aveva già sgamato Andrea Nicole? Intanto, esce un retroscena #maria #sgamato #andrea #nicole #esce… - infoitcultura : UeD, Maria aveva già sgamato Andrea Nicole? Intanto, esce un retroscena - tormenmarti : Maria che porta un po’ di UED ad AMICI e che sta alla regia come a C’è Posta per Te perché sa come far fruttare il… - marilenaducci : @mancopenientee Facciamo cambio Maria al gf, Alfi a ued - CronacaSocial : UeD, Maria De Filippi perde le staffe con i corteggiatori di Andrea Nicole: 'Lei vuole un uomo, non sottoni come vo… -