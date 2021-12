Tutti i look di Blanca: ecco come si veste Maria Chiara Giannetta nella fiction (Di lunedì 6 dicembre 2021) Coloratissima, funky, fumettosa, sexy e molto altro. Questo è lo stile di Blanca, la protagonista dell’omonima fiction targata RaiUno e interpretata da Maria Chiara Giannetta. La serie televisiva è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, ed è liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Blanca Ferrando è una giovane donna non vedente, sovrintendente di polizia, specializzata nel décodage dei file audio, che viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. Ha uno stile molto particolare che punta tutto sul colore. Vi raccomandiamo... Elodie: stupenda con il nuovo look "selvaggio" pieno di onde Giacconi coloratissimi, anfibi, leggings neri ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Coloratissima, funky, fumettosa, sexy e molto altro. Questo è lo stile di, la protagonista dell’omonimatargata RaiUno e interpretata da. La serie televisiva è diretta da JanMichelini e Giacomo Martelli, ed è liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi.Ferrando è una giovane donna non vedente, sovrintendente di polizia, specializzata nel décodage dei file audio, che viene assuntastagista in un commissariato di Genova. Ha uno stile molto particolare che punta tutto sul colore. Vi raccomandiamo... Elodie: stupenda con il nuovo"selvaggio" pieno di onde Giacconi coloratissimi, anfibi, leggings neri ...

