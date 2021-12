Tutti i look di Blanca: ecco come si veste Maria Chiara Giannetta nella fiction (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giacconi coloratissimi, anfibi, minidress, leggins e short. Lo stile della protagonista della fiction targata RaiUno è una vera fonte di ispirazione per chi cerca un abbigliamento funky-rock. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giacconi coloratissimi, anfibi, minidress, leggins e short. Lo stile della protagonista dellatargata RaiUno è una vera fonte di ispirazione per chi cerca un abbigliamento funky-rock. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Tutti i look di Blanca: ecco come si veste Maria Chiara Giannetta nella fiction - Primarygirl7 : RT @HaroldAndLoueh_: Beh che direbbi, il tamarro look sta bene a tutti - osnapitzangela : @luckyredfilm il film don’t look up uscirà in tutti i cinema? anche a napoli? non vedo l’ora di vederlo ?? - HaroldAndLoueh_ : Beh che direbbi, il tamarro look sta bene a tutti - IlTeRzOsEnSo1 : Tutti i giorni cambio look, Ma ciò che non cambio mai è il mio sorriso. Tu punta a strapparmi il sorriso, non il… -