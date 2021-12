(Di lunedì 6 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ilsta colpendo in modo significativo tutta la categoria alberghiera, senza distinzione di impresa. Che sia grande o piccola, a conduzione familiare o sui grandi gruppi, il peso della bolletta sta diventando un fardello pesantissimo che, unitamente al fenomeno inflativo, danneggia indiscutibilmente una delle categorie più colpite economicamente in questi anni.sta lavorando da qualche settimana ad un dossier sule, con l'inizio del nuovo anno, proporrà una serie di incontri sul tema Pnrr, per offrire a tutti gli imprenditori del settore una overview dello stato attuale, e una possibilederivante dagli investimenti futuri nel settore turistico. ''Il problema -spiega Massimiliano ...

Advertising

TV7Benevento : Turismo, Schiavon (Federalberghi Veneto): 'Forti danni da caro energia, trovare subito soluzione'... - ParliamoDiNews : Turismo: Schiavon (Federalberghi Veneto), `forti danni da caro energia, trovare subito soluzione` – Libero Quotidia… - telodogratis : Turismo: Schiavon (Federalberghi Veneto), ‘forti danni da caro energia, trovare subito soluzione’ - zazoomblog : Turismo: Schiavon (Federalberghi Veneto) ‘forti danni da caro energia trovare subito soluzione’ - #Turismo:… - TV7Benevento : Turismo: Schiavon (Federalberghi Veneto), 'forti danni da caro energia, trovare subito soluzione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Schiavon

Adnkronos

'Il problema - spiega Massimiliano, presidente di Federalberghi Veneto - è che se da una parte è certo il rincaro dei costi derivati da una situazione ormai oltre lo stato di allerta, dall'...(Federalbeghi): zona gialla, un incubo che minaccia il Natale La situazione dei contagi, comunque, non è favorevole, anche e soprattutto nei Paesi confinanti con il nostro, e l'...(Adnkronos) - Il caro energia sta colpendo in modo significativo tutta la categoria alberghiera, senza distinzione di impresa. Che sia grande ...La 46^Assemblea Generale dei soci di Federalberghi Garda Veneto si è tenuta giovedì 2 dicembre, sulla Nave Andromeda di Navigarda ormeggiata al porto di Garda. In apertura è intervenuto per i saluti i ...