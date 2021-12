Turismo, per l’Omt San Ginesio è il miglior borgo in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) San Ginesio, borgo maceratese a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, è tra i 41 Comuni al mondo che si sono aggiudicati il titolo di "Best Tourism Villages", premio assegnato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni unite (Unwto). "È con particolare orgoglio - osserva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - che un piccolo Comune Italiano, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall'Omt quale miglior villaggio turistico. Una scelta che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l'Italia sia tutta da scoprire". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sanmaceratese a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, è tra i 41 Comuni al mondo che si sono aggiudicati il titolo di "Best Tourism Villages", premio assegnato dall'Organizzazione Mondiale deldelle Nazioni unite (Unwto). "È con particolare orgoglio - osserva il ministro delMassimo Garavaglia - che un piccolo Comuneno, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall'Omt qualevillaggio turistico. Una scelta che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l'sia tutta da scoprire".

