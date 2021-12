Tumorii | rivoluzione Parp inibitori | disponibile farmaco Gsk per cancro ovarico avanzato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Non esiste uno screening e i sintomi sono spesso aspecifici: gonfiore addominale, dolore pelvico, bisogno frequente di urinare, inappetenza. Per questo riconoscere un carcinomain fase iniziale non è semplice e la prevenzione e l'informazione giocano un ruolo fondamentale. L'avvento negli ultimi anni deiha cambiato il paradigma terapeutico del carcinomae di conseguenza le prospettive e la qualità di vita delle pazienti. Una piccolache oggi fa registrare un ulteriore passo in avanti. Niraparib, ilinibitore di Gsk, è stato approvato anche in Italia per il trattamento di mantenimento in prima linea in monoterapia per le pazienti con carcinomaepiteliale di alto grado ...