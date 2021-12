"Tu sei il caso, per te non provo nulla". Il dramma di Sabrina Salerno, la frase con cui il padre le ha rovinato la vita (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di confessioni, drammatiche, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Ospiti in studio ecco Sabrina Salerno e Samuel Peron, che raccontano la loro parabola a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E la Salerno spiega come non sia stato semplice fidarsi sin dal principio del suo compagno. "Io sono sempre stata una donna molto indipendente autonoma e avere fiducia e farmi condurre nel ballo non è stato facile", ha spiegato la showgirl. E il ballerino ha confermato, spiegando come trovare una connessione con la sua partner sia stato "difficile come costruire Roma". Dunque la Salerno ammette di essere molto autocritica, e argomenta: "Io questo mestiere non lo volevo fare, mi sono ritrovata giovanissima, a 17 anni, a lavorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di confessioni,tiche, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Ospiti in studio eccoe Samuel Peron, che raccontano la loro parabola a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E laspiega come non sia stato semplice fidarsi sin dal principio del suo compagno. "Io sono sempre stata una donna molto indipendente autonoma e avere fiducia e farmi condurre nel ballo non è stato facile", ha spiegato la showgirl. E il ballerino ha confermato, spiegando come trovare una connessione con la sua partner sia stato "difficile come costruire Roma". Dunque laammette di essere molto autocritica, e argomenta: "Io questo mestiere non lo volevo fare, mi sono ritrovata giovanissima, a 17 anni, a lavorare ...

