Treno Milano-Varese | arrestati i violentatori delle due giovani donne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) . Identificati grazie alle telecamere di sicurezza della stazione Grazie alle indicazioni fornite dalle dueaggredite sulla tratta ferroviaria, lo scorso venerdì 3 dicembre, i duesono stati presto individuati edalle forze dell’ordine. Dopo 48 ore di ricerche, in una operazione congiunta che ha coinvolto la squadra Mobile, la polizia ferroviaria e i carabinieri, i due soggetti sono stati portati in caserma e identificati. Si tratta di un italiano e di un morocchino irregolare, tra i 25 e i 30 anni, ed entrambi con precedenti penali. Leggi anche: PRATO, UN UOMO UCCIDE LA MOGLIE E POI SI TOGLIE LA VITA I due aggressori hanno abusato di una prima ragazza, che viaggiava sola sul. Nel vagone vuoto, la giovane era intenta ad armeggiare con ...

Snono stati arrestati i presunti aggressori di due ragazze violentate venerdì scorso nel vaesotto, una su undella linea- Varese, l'altra alla stazione di Vedano Olona. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricanto, arrestati per violenza sessuale. I due sono stati fermati dai ...