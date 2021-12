“Tre regioni a rischio giallo a Natale”. Covid Italia, la previsione dell’esperto: “Già dal 14 dicembre” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Covid Italia, tre regioni a rischio zona gialla. Le previsioni con il Natale alle porte arrivano dal matematico del CNR Giovanni Sebastiani sulla base dei dati registrati in merito all’andamento dei contagi, all’occupazione delle aree mediche e alle terapie intensive. Il modello matematico è stato reso noto da Il Messaggero. Non solo Friuli Venezia-Giulia e Alto Adige. Con il Natale alle porte, l’ipotesi prende sempre più forma. Tre sarebbero, secondo il modello matematico, le regioni a rischio zona gialla, ovvero Calabria, Lombardia e Veneto. Attenzione anche sulle Marche nella settimana successiva. A parlarne è Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021), trezona gialla. Le previsioni con ilalle porte arrivano dal matematico del CNR Giovanni Sebastiani sulla base dei dati registrati in merito all’andamento dei contagi, all’occupazione delle aree mediche e alle terapie intensive. Il modello matematico è stato reso noto da Il Messaggero. Non solo Friuli Venezia-Giulia e Alto Adige. Con ilalle porte, l’ipotesi prende sempre più forma. Tre sarebbero, secondo il modello matematico, lezona gialla, ovvero Calabria, Lombardia e Veneto. Attenzione anche sulle Marche nella settimana successiva. A parlarne è Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Mentre ...

