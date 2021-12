“Trattato peggio di Riina” | l’avvocato dopo l’arresto di Massimo Ferrero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Terremoto per, ex presidente della Sampdoriaaver annunciato le dimissioni. E’ stato arrestato per reati societari e bancarotta. “Non ho idea di dove si trovi il mio assisto e soprattutto in che condizioni di salute sia”. E’ quanto dichiarato dalPina Tenga, difensore di. “L’ho sentito per l’ultima volta alle 10.30 questa mattina. Da notizie di stampa ho appurato che sarebbe stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ho contattato l’istituto penitenziario, l’ultima volta alle 14.59, ma mi hanno comunicato che non si trova li’. Ho fatto richiesta alla Procura di Paola di trasferimento a Roma con una istanza ma mi e’ stato detto che non e’ possibile procedere in quanto, in base ad una relazione degli operanti che hanno proceduto ...