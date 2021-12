Tragedia Thyssen, Boccuzzi: “Business che ha messo davanti rotoli che giravano, dimenticando che all’interno di quella azienda c’erano delle vite” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “quella notte ha stravolto la mia vita, ha stravolto la vita dei familiari dei miei compagni e purtroppo ha tolto la vita a dei ragazzi che avevano forse un unico peccato: quello di essere nati con l’esigenza di lavorare per vivere. Rappresenta un pochino anche la decadenza del mito del luogo di lavoro, cioè il luogo di lavoro rappresentato come un mezzo, un sistema per realizzare un sogno più o meno grande: l’acquisto di un paio di scarpe o la realizzazione di una famiglia si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, ha portato via delle vite”, sono le parole di Antonio Boccuzzi, unico operaio sopravvissuto al rogo della ThyssenKrupp dove nella notte del 2007 persero la vita sette persone. Boccuzzi ha ricordato gli eventi di quella notte ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 6 dicembre 2021) “notte ha stravolto la mia vita, ha stravolto la vita dei familiari dei miei compagni e purtroppo ha tolto la vita a dei ragazzi che avevano forse un unico peccato: quello di essere nati con l’esigenza di lavorare per vivere. Rappresenta un pochino anche la decadenza del mito del luogo di lavoro, cioè il luogo di lavoro rappresentato come un mezzo, un sistema per realizzare un sogno più o meno grande: l’acquisto di un paio di scarpe o la realizzazione di una famiglia si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, ha portato via”, sono le parole di Antonio, unico operaio sopravvissuto al rogo dellaKrupp dove nella notte del 2007 persero la vita sette persone.ha ricordato gli eventi dinotte ...

