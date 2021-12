Toyota | la famiglia Yaris si allarga con la versione GR Sport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - Presentata la nuovaGR, che entra a far parte della pluripremiatache include la nuova, lanciata nel 2020 e Auto dell'Anno 2021 in Europa, e che ...

ROMA - Presentata la nuovaYaris GR SPORT, che entra a far parte della pluripremiataYaris che include la nuova Yaris, lanciata nel 2020 e Auto dell'Anno 2021 in Europa, e che comprende anche il modello sportivo ...bZ4X rappresenta il primo modello della nuovabZ - beyond Zero di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni. Si tratta di un suv spazioso e confortevole dotato di un nuovo sistema di trazione integrale che garantisce ...ROMA (ITALPRESS) - Presentata la nuova Toyota Yaris GR SPORT, che entra a far parte della pluripremiata famiglia Yaris che include la nuova Yaris, lanciata ...Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, Kazuki ha definitivamente appeso il casco al chiodo e diventerà Vice Presidente di TGR Europe, mentre sulla GR010 #8 salirà il giovane giapponese. Kobayashi di ...