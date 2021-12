Totti sulla Roma: «Ritorno? Chissà in futuro. Ora non ci sono campioni» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato proprio del suo futuro e del presente giallorosso analizzando la stagione Francesco Totti è stato intervistato da Il Messagero, visto il suo avvicinamento allo Sponsor della Roma Digitalbits. L’ex capitano e numero dieci giallorosso ha parlato del suo futuro e del presente della squadra, analizzando le prestazioni attuali. Ecco le sue parole: Ritorno A Roma – «Non so cosa ci riserverà il futuro, magari in queste vesti avrò più occasione per parlare con la Roma, ma ora più di questo non c’è. Friedkin? L’ho salutato allo stadio prima della partita e basta». Roma – «Da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento. Siamo abituati a soffrire, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco, ex capitano della, ha parlato proprio del suoe del presente giallorosso analizzando la stagione Francescoè stato intervistato da Il Messagero, visto il suo avvicinamento allo Sponsor dellaDigitalbits. L’ex capitano e numero dieci giallorosso ha parlato del suoe del presente della squadra, analizzando le prestazioni attuali. Ecco le sue parole:– «Non so cosa ci riserverà il, magari in queste vesti avrò più occasione per parlare con la, ma ora più di questo non c’è. Friedkin? L’ho salutato allo stadio prima della partita e basta».– «Da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento. Siamo abituati a soffrire, ...

