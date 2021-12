Totti: “Essere tifoso della Roma vuol dire soffrire. Accoglienza stupenda sabato, bisogna dare fiducia a Mourinho” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato di tanti temi nel corso di una conferenza stampa di presentazione del suo nuovo ruolo di “Global Brand Ambassador del main sponsor della Roma. Queste le parole di Totti: “Mi sono legato a Digitalbits, in questo caso la Roma non c’entra niente ma avrò più modo di parlare coi Friedkin. Sicuramente quando si parla di Roma c’è sempre una grande emozione, da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento ma se non sei della Roma non soffri. Siamo abituati a queste annate altalenanti ma sono sicuro che sia la società che il mister vogliono far tornare a sorridere noi tifosi, questa città merita palcoscenici più importanti. Diamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco, ex capitano e bandiera, ha parlato di tanti temi nel corso di una conferenza stampa di presentazione del suo nuovo ruolo di “Global Brand Ambassador del main sponsor. Queste le parole di: “Mi sono legato a Digitalbits, in questo caso lanon c’entra niente ma avrò più modo di parlare coi Friedkin. Sicuramente quando si parla dic’è sempre una grande emozione, dadico che non stiamo attraversando un grande momento ma se non seinon soffri. Siamo abituati a queste annate altalenanti ma sono sicuro che sia la società che il mister vogliono far tornare a sorridere noi tifosi, questa città merita palcoscenici più importanti. Diamo ...

Advertising

pisto_gol : Dicevano che aveva vinto poco, dicevano che tra vent’anni non si sarebbero ricordati di lui. Ma questa sera tutti a… - Guglielmo_Totti : @dottorbarbieri È il taglio che ne viene dato che è sempre il solito. Tutte le indagini contengono incongruenze, an… - fabbbbiorossi : @romanellialessa io vi stimo e capisco....pero' ci deve essere un limite tra tifa' e fasse pija in giro......senno… - 1091Luca : RT @pisto_gol: Dicevano che aveva vinto poco, dicevano che tra vent’anni non si sarebbero ricordati di lui. Ma questa sera tutti avrebbero… - Lucamontella3 : RT @pisto_gol: Dicevano che aveva vinto poco, dicevano che tra vent’anni non si sarebbero ricordati di lui. Ma questa sera tutti avrebbero… -