Toto Wolff Gp Arabia: il Manager Mercedes punta alla correttezza (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri 5 Dicembre nell'incontro-scontro tra Lewis e Verstappen nella pista del Gp di Arabia Toto Wolff è rimasto visibilmente innervosito, tanto da gridare alla scorrettezza da parte di Max nei confronti di Hamilton. Il lancio delle cuffie che poi si sono distrutte è solo il risultato della sua rabbia, anche perchè i giudici credevano che fosse stato Lewis ha toccare Verstappen in maniera illecita. Russell Gp Arabia: il pilota punta sulla sicurezza Toto Wolff Gp Arabia: le polemiche Mercedes-Verstappen Un Gran Premio al veleno per la Red Bull e la Mercedes che si sono accusati reciprocamente. Infatti Verstappen e Hamilton sono stati convocati per dare spiegazioni su quanto ...

m1851p : @pablo__liberal Se alla Ferrari non avessero castrato il motore (perché non hanno Toto Wolff o Christian Horner a t… - pc_947 : @Eurosport_IT Toto #Wolff 'spaccatutto' Cavolo quanto mi ha gasato #SaudiArabianGP #F1 - m1851p : @pablo__liberal Esattamente come lo era LH alla sua età. Poi maturano ma non completamente. I più sleali sono però… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Toto Wolff: 'Il campionato non merita di finire con una collisione' #F1inGenerale - PrinceLevi22 : Dopo questo lunedì, Toto Wolff che sbatte le cuffie distruggendole is a mood -