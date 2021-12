Torre Annunziata | prova a sfondare la porta di casa dell’ex | arrestato

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Aun uomo di 29 anni ha cercato diladifidanzata:dai Carabinieri. I carabinieri accorsi sul posto arrestano l’uomo (immagine di repertorio)Attimi di terrore a, dove un uomo ha cercato di entrare acompagna sfondando la. Fortunatamente a fermarlo ci hanno pensato i carabinieri, che sono riusciti a raggiungere l’abitazione prima dell’irruzione dell’uomo. Questo è l’ennesimo caso di violenza su una donna, un fenomeno preoccupantemente in crescita nel corso di questo 2021. Il protagonista di questa aggressione è un 29enne residente nella città Vesuviana. L’uomo infatti adesso ...

Emergenza Coronavirus a. Ventisette nuovi casi di contagio da Covid - 19 nelle ultime 72 ore a fronte di 374 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 7,21 per cento. Al contempo si ...Auto in fiamme nella serata di ieri in corso Vittorio Emanuele a. Il fatto è avvenuto intorno alle 19,30 nel tratto da poco riaperto al traffico veicolare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Poi è ...Torre Annunziata:CORONAVIRUS: 27 NUOVI CONTAGI E 18 GUARIGIONI. Ventisette nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore a fronte di 374 tamponi processati, con l’indic ...Spuntano due nomi nuovi. Gente da identificare che muove agli ordini della mafia. Una unica regia nel grande affare della droga ...