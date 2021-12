Toni Santagata com’è morto? La causa che fa male ai suoi fan

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.all’età di 85 anni. Una notizia che ha lascito sorpresi i fan dell’artista italiano. Ecco come èil cantautore pugliese. Questo pomeriggio, nel talk show di Rai 1 Oggi è un altro giorno, verrà ricordato Ano Morose, in arte. Il nome d’arte era stato scelto dall’artista come una

La camera ardente per, morto a Roma all'età di 85 anni, sarà allestita domani 7 dicembre al policlinico Gemelli, dalle 11,30 alle 14. Il funerale del popolare cantautore e cabarettista pugliese si terrà, ...Chi è: morto a 85 anni improvvisamente il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma. Chi è...In tarda mattinata, fino alle 14, sarà allestita una camera ardente al policlinico Gemelli. I funerali invece si terranno a partire dalle 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.Toni Santagata, giallo sulle cause della morte. Secondo le indiscrezioni il cantante era ricoverato da giorni: "decesso improvviso".