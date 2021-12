Tom Holland | sarà Fred Astaire nel biopic firmato Sony

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tom, che tra pochi giorni potremo vedere nelle sale in Spider-Man: No Way Home, è pronto a vestire i panni diin un. Chi ha confermato La presenza di Tomnel progetto? Lo ha confermato lo stesso attore dopo che, su ‘GQ’, la produttrice Amy Pascal aveva suggerito chesarebbe stato ideale per la parte dioltre che per una nuova trilogia della serie “Spider-Man”. La produttrice aveva detto: “Ci sono veramente pochi attori al momento che sono versatili come lo è lui”, aveva dichiarato a GQ. E poi: “È la persona più dedita al lavoro che conosco”. Tom: La conferma “La ...

COMMONZ93 : ormai anche le pagine di aggiornamento di harry styles sono in letargo, posto triste Twitter tranne per Tom Holland questo mese. - MagiCath98 : RT @_inherdaydream: spero di avere un giorno qualcuno che mi guardi come Tom Holland guarda Zendaya - _notterosaneve : RT @_inherdaydream: spero di avere un giorno qualcuno che mi guardi come Tom Holland guarda Zendaya - SEMPITERNAHL : comunque tom holland bellissimo quando si veste da nonno - thxupayne : RT @_inherdaydream: spero di avere un giorno qualcuno che mi guardi come Tom Holland guarda Zendaya -

si toglierà il suo costume da Spider - Man per indossare un cappello a cilindro, un frac e delle scarpette da tip - tap. L'attore interpreterà Fred Astaire in un film biografico sul ...'Spider - Man: No Way Home' di Jon Watts, con, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Alfred Molina e Marisa Tomei, sarà esclusivamente al cinema in Italia dal 15 dicembre, ...Come per gli USA, anche in Italia Spider-Man: No Way Home ha battuto il record assoluto di prevendite per un film. In meno di 12 ore dall'apertura dei botteghini, sono stati venduti oltre 50.000 bigli ...Tom Holland e Zendaya in “Spider-Man: No Way Home” Come già accaduto negli USA, anche nel nostro paese i fan si sono scatenati per riuscire a prenotare un biglietto per “Sp ...