Tom Holland: sarà Fred Astaire nel biopic firmato Sony (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tom Holland, che tra pochi giorni potremo vedere nelle sale in Spider-Man: No Way Home, è pronto a vestire i panni di Fred Astaire in un biopic firmato Sony. Chi ha confermato La presenza di Tom Holland nel progetto? Lo ha confermato lo stesso attore dopo che, su ‘GQ’, la produttrice Amy Pascal aveva suggerito che Holland sarebbe stato ideale per la parte di Astaire oltre che per una nuova trilogia della serie “Spider-Man”. La produttrice aveva detto: “Ci sono veramente pochi attori al momento che sono versatili come lo è lui”, aveva dichiarato a GQ. E poi: “È la persona più dedita al lavoro che conosco”. Tom Holland: sarà Fred Astaire: La conferma “La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tom, che tra pochi giorni potremo vedere nelle sale in Spider-Man: No Way Home, è pronto a vestire i panni diin un. Chi ha confermato La presenza di Tomnel progetto? Lo ha confermato lo stesso attore dopo che, su ‘GQ’, la produttrice Amy Pascal aveva suggerito chesarebbe stato ideale per la parte dioltre che per una nuova trilogia della serie “Spider-Man”. La produttrice aveva detto: “Ci sono veramente pochi attori al momento che sono versatili come lo è lui”, aveva dichiarato a GQ. E poi: “È la persona più dedita al lavoro che conosco”. Tom: La conferma “La ...

