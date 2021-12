Tom Holland interpreterà Fred Astaire nel nuovo film della Sony (Di lunedì 6 dicembre 2021) A distanza di pochi giorni dalla release italiana di Spider-Man: No Way Home, prevista per il 15 dicembre, Tom Holland annuncia di essere già pronto per un nuovo ed entusiasmante progetto. Il giovane volto del Marvel Cinematic Universe, infatti, vestirà i panni del leggendario ballerino Fred Astaire in un biopic a lui dedicato e prodotto dalla Sony Pictures Entertainment. Tom Holland, dall’uniforme di Spider-Man alle scarpe da tip-tap Noto ai più per il ruolo di Spider-Man, Holland ha anche un passato nel mondo della danza e in pochi ne sono a conoscenza. Ha frequentato corsi di hip-hop alla Nifty Feet Dance School di Wimbledon e nel 2008 ha preso parte al Billy Elliot The Musical ricoprendo il ruolo di Michael, il migliore amico di Billy. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) A distanza di pochi giorni dalla release italiana di Spider-Man: No Way Home, prevista per il 15 dicembre, Tomannuncia di essere già pronto per uned entusiasmante progetto. Il giovane volto del Marvel Cinematic Universe, infatti, vestirà i panni del leggendario ballerinoin un biopic a lui dedicato e prodotto dallaPictures Entertainment. Tom, dall’uniforme di Spider-Man alle scarpe da tip-tap Noto ai più per il ruolo di Spider-Man,ha anche un passato nel mondodanza e in pochi ne sono a conoscenza. Ha frequentato corsi di hip-hop alla Nifty Feet Dance School di Wimbledon e nel 2008 ha preso parte al Billy Elliot The Musical ricoprendo il ruolo di Michael, il migliore amico di Billy. La ...

