Tom Holland conferma: sarà Fred Astaire in un biopic (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tom Holland dismetterà i panni di Peter Parker per indossare quelli del leggendario attore, cantante e coreografo Fred Astaire. Tom Holland si prepara a sostituire il costume di Spider-Man con un paio di scarpe da tip tap. L'attore inglese ha confermato il suo prossimo impegno: un biopic dedicato al celebre attore e ballerino Fred Astaire prodotto da Sony. "Oh, interpreterò Fred Astaire" ha dichiarato Tom Holland ad AP durante la premiere londinese di Spider-Man: No Way Home. "La sceneggiatura mi è arrivata una settimana fa, non l'ho ancora letta. Non me l'hanno dato. So che al momento ce l'ha Amy Pascal. Mi ha chiamato su Facetime prima e abbiamo avuto una bella conversazione. Ma interpreterò ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tomdismetterà i panni di Peter Parker per indossare quelli del leggendario attore, cantante e coreografo. Tomsi prepara a sostituire il costume di Spider-Man con un paio di scarpe da tip tap. L'attore inglese hato il suo prossimo impegno: undedicato al celebre attore e ballerinoprodotto da Sony. "Oh, interpreterò" ha dichiarato Tomad AP durante la premiere londinese di Spider-Man: No Way Home. "La sceneggiatura mi è arrivata una settimana fa, non l'ho ancora letta. Non me l'hanno dato. So che al momento ce l'ha Amy Pascal. Mi ha chiamato su Facetime prima e abbiamo avuto una bella conversazione. Ma interpreterò ...

