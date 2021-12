Toldo, lotta scudetto appassionante, è come Hamilton-Verstappen (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Finalmente un bel campionato, combattuto e appassionante, con tre o quattro squadre che si contendono il titolo. Penso che per i tifosi sia bellissimo. E’ come Hamilton e Verstappen in Formula 1“. Parola di Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1. “Sono contento per l’Inter, è un piacere vederla così – ha aggiunto – Non pensavo che Inzaghi potesse fare così bene, prende pochi gol e ha uno dei migliori attacchi“. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Finalmente un bel campionato, combattuto e, con tre o quattro squadre che si contendono il titolo. Penso che per i tifosi sia bellissimo. E’in Formula 1“. Parola di Francesco, ex portiere di Fiorentina e Inter intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1. “Sono contento per l’Inter, è un piacere vederla così – ha aggiunto – Non pensavo che Inzaghi potesse fare così bene, prende pochi gol e ha uno dei migliori attacchi“.

