Toldo: “Bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Toldo: “Gran bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo, è come Hamilton-Verstappen in Formula 1” Francesco Toldo, ex portiere, vicecampione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2000 è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1. Queste le sue parole sull’attuale campionato di calcio di serie A: SUL campionato DI SERIE A “Finalmente un bel campionato, appassionante e combattuto, con tre o quattro squadre che si contendono il titolo. E’ come con Hamilton e Verstappen in Formula 1. -afferma Toldo -E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che vogliono vedere, non una squadra che domina da sola” SULL’INTER ”Sono anche ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 6 dicembre 2021): “Gran belcon tre-il, è come Hamilton-Verstappen in Formula 1” Francesco, ex portiere, vicecampione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2000 è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1. Queste le sue parole sull’attualedi calcio di serie A: SULDI SERIE A “Finalmente un bel, appassionante e combattuto, con tre oche si contendono il. E’ come con Hamilton e Verstappen in Formula 1. -afferma-E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che vogliono vedere, non una squadra che domina da sola” SULL’INTER ”Sono anche ...

Advertising

Enzovit : Toldo: 'Bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo'' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LOTTA SCUDETTO - Toldo: 'Gran bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo, è come Hamilton-Verstappe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LOTTA SCUDETTO - Toldo: 'Gran bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo, è come Hamilton-Verstappe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LOTTA SCUDETTO - Toldo: 'Gran bel campionato con tre-quattro squadre a contendersi il titolo, è come Hamilton-Verstappe… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Toldo 'gran bel campionato, è come Hamilton-Verstappen' Sono contento per l'Inter, gran lavoro di Inzaghi' -