Tim | Grillo | “Azionariato Telecom forte e stabile solo con Cassa depositi e prestiti”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Le Tlc sono un settore strategico per la digitalizzazione del Paese, ad elevata intensità di capitale, che richiede margini elevati e strutture patrimoniali solide per finanziarli. Per competere in questo contestoItalia deve ritrovare stabilità di, condizione chepuò garantire”. Così il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppein un post sul suo blog. “CdP può dare finalmente la stabilità all’diche manca da oltre 20 anni e che la sottopone ciclicamente a processi di crisi oramai quasi irreversibili”. L'articolo L'Opinionista.