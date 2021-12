Tiki Taka – La Repubblica del Pallone stasera in tv lunedì 6 dicembre: orario, ospiti e anticipazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il salotto di Piero Chiambretti si prepara ad ospitare un nuovo lunedì di approfondimento e intrattenimento calcistico con Tiki Taka – La Repubblica del Pallone. Alle 23:20 su Italia 1 di stasera lunedì 6 dicembre si accenderanno i riflettori. ospiti d’eccezione della puntata: il tennista italiano e grande tifoso dell’Inter Fabio Fognini, il procuratore sportivo e agente FIFA Alessandro Moggi e il direttore editoriale di Libero e tifosissimo atalantino Vittorio Feltri. Presenti i soliti ospiti: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Luca Beatrice, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il salotto di Piero Chiambretti si prepara ad ospitare un nuovodi approfondimento e intrattenimento calcistico con– Ladel. Alle 23:20 su Italia 1 disi accenderanno i riflettori.d’eccezione della puntata: il tennista italiano e grande tifoso dell’Inter Fabio Fognini, il procuratore sportivo e agente FIFA Alessandro Moggi e il direttore editoriale di Libero e tifosissimo atalantino Vittorio Feltri. Presenti i soliti: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Luca Beatrice, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

Advertising

robbstank11 : @Wazza_CN @cesololinter_19 @GiuxInter @Onda_CalabraIII State cercando di fare ragionare uno che parla sul suo profi… - biscone69 : RT @Sarbaz17418641: Povero Simeoni Inzaghi!!! se avesse avuto amici giornalisti come Guardiola avremmo letto sui giornali con largo titolo… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” tra gli ospiti: Fabio Fognini, Alessandro Moggi e Vittorio Feltri - GiorgioMantelli : RT @Sarbaz17418641: Povero Simeoni Inzaghi!!! se avesse avuto amici giornalisti come Guardiola avremmo letto sui giornali con largo titolo… - giannizurzolo : @sportmediaset per Franco Ordine il miglior difensore del campionato è Tomori. Sabatini non riconosce che L’Inter d… -