Terza puntata di Blanca con il rapimento del piccolo Gabriele: trama 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con la Terza puntata di Blanca su Rai1, in onda stasera lunedì 6 dicembre, la fiction arriva al giro di boa. La produzione LuxVide continua a macinare ottimi ascolti, portando a casa il 24% di share nell'appuntamento della scorsa settimana. Dopo aver scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, la nostra protagonista è determinata a mettere una pietra sopra alla possibilità di avere una storia con l'Ispettore Liguori. Ma tutto cambia quando il piccolo Gabriele viene rapito: e per lui sono momenti di panico che metteranno a dura prova il suo rapporto con Marinella, la quale ben poco gradisce la collaborazione di Blanca. In questa situazione potrebbe approfittarne Nanni, il cuoco anche lui interessato alla giovane stagista? Si intitola Io ballo da ...

