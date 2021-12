Terza dose vaccino, Zaia: “L’ho fatta oggi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Io oggi ho fatto anche la Terza dose” di vaccino anti covid. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite del programma ‘105 Kaos’ in onda su Radio 105. “Noi – ha spiegato il presidente di Regione – nonostante le minacce stiamo andando bene, abbiamo l’86% dei veneti che si sono vaccinati, abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all’anno scorso a parità di contagiati quotidiani. Il che vuol dire che i vaccini stanno funzionando. L’83% dei ricoverati in Veneto in terapia intensiva non sono vaccinati, il 55% dei ricoverati in corsia non sono vaccinati. Facciamo un appello ai cittadini, pur rispettando la scelta volontaria, di valutare fino in fondo l’opportunità della vaccinazione”. Parlando dei tamponi, Zaia ha detto: “In Veneto siamo la comunità che fa più tamponi in Italia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ioho fatto anche la” dianti covid. Così il governatore del Veneto Luca, ospite del programma ‘105 Kaos’ in onda su Radio 105. “Noi – ha spiegato il presidente di Regione – nonostante le minacce stiamo andando bene, abbiamo l’86% dei veneti che si sono vaccinati, abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all’anno scorso a parità di contagiati quotidiani. Il che vuol dire che i vaccini stanno funzionando. L’83% dei ricoverati in Veneto in terapia intensiva non sono vaccinati, il 55% dei ricoverati in corsia non sono vaccinati. Facciamo un appello ai cittadini, pur rispettando la scelta volontaria, di valutare fino in fondo l’opportunità della vaccinazione”. Parlando dei tamponi,ha detto: “In Veneto siamo la comunità che fa più tamponi in Italia, ...

Advertising

ilariacapua : Io davvero ringrazio i tanti, tantissimi italiani che stanno rinforzando il muro di difesa contro #Covid19 vaccinan… - ZanAlessandro : Terza dose fatta! Non ci sono altre strade contro il covid: proteggiamo noi stessi e gli altri, completando il cicl… - chetempochefa : 'Con la terza dose rendiamo più solida la protezione contro la malattia grave, ma soprattuto ristabiliamo al protez… - 47187297Bruna : RT @LVDA_Acid: Beri, una delle città più vaccinate dìItalia rifiuta in massa le terze dosi. What's up? - GabZeno : RT @LVDA_Acid: Beri, una delle città più vaccinate dìItalia rifiuta in massa le terze dosi. What's up? -