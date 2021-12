Terreni contesi tra Sabaudia e San Felice Circeo | le due Amministrazioni verso l’accordo

(Di lunedì 6 dicembre 2021)e San– Nella giornata di giovedì 2 dicembre si è svolto un incontro tra i sindaci Gervasi e Schiboni in ordine al contenzioso in essere tra i Comuni die Sansuidi Molella, Mezzomonte e Palazzo. I due primi cittadini, al termine della riunione, hanno fissato un incontro pubblico con i residenti delle zone interessate per il prossimo 15 dicembre alle ore 19, presso l’ex scuola rurale di Molella, finalizzato a fare il punto della situazione. Le duecomunali, al di là dell’iter processuale che sta facendo il suo corso nelle sedi opportune, intendono chiarire le posizioni illustrando lo stato dell’arte delle procedure amministrative. La volontà è di addivenire ...

