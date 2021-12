Terremoto Ferrero | il presidente della Sampdoria è stato arrestato | il club non è coinvolto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Arrivano brutte notizie per ilMassimo, il numero uno blucerchiato èarredalla Guardia di Finanza in relazione ad una inchiestaprocura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto confermato lanon è convolta nelle indagini.trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. L'articolo CalcioWeb.

