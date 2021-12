Tennistavolo, Mondiali U19 2021: eliminato anche Andrea Puppo, out tutti gli azzurrini (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono proseguiti oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i tabelloni ad eliminazione diretta dei tornei di singolare della categoria Under 19 ai Mondiali Giovanili 2021 di Tennistavolo: per l’Italia, però arriva purtroppo l’eliminazione dell’ultimo degli azzurrini ancora in gara. Negli ottavi del singolare maschile, infatti, Andrea Puppo cede alla testa di serie numero 2 del tabellone, ovvero il romeno Darius Movileanu, che si impone per 2-4 (12-10, 5-11, 6-11, 11-8, 5-11, 9-11). RISULTATI Specialità olimpiche Singolare maschileSedicesimiJohn Michael Oyebode – Navid Shams 3-4 (4-11, 1-11, 8-11, 11-5, 11-8, 12-10, 8-11)Andrea Puppo – Carlos Fernandez 4-2 (7-11, 10-12, 17-15, 11-4, 11-6, 11-4)OttaviAndrea Puppo – Darius ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono proseguiti oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i tabelloni ad eliminazione diretta dei tornei di singolare della categoria Under 19 aiGiovanilidi: per l’Italia, però arriva purtroppo l’eliminazione dell’ultimo degliancora in gara. Negli ottavi del singolare maschile, infatti,cede alla testa di serie numero 2 del tabellone, ovvero il romeno Darius Movileanu, che si impone per 2-4 (12-10, 5-11, 6-11, 11-8, 5-11, 9-11). RISULTATI Specialità olimpiche Singolare maschileSedicesimiJohn Michael Oyebode – Navid Shams 3-4 (4-11, 1-11, 8-11, 11-5, 11-8, 12-10, 8-11)– Carlos Fernandez 4-2 (7-11, 10-12, 17-15, 11-4, 11-6, 11-4)Ottavi– Darius ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennistavolo Mondiali Altro recupero di campionato per la Top Spin Messina contro Castel Goffredo ... reduce dalla partecipazione ai Campionati Mondiali Individuali di Houston, e gli "azzurri" Marco ... Il Tennistavolo Castel Goffredo è finora imbattuto, terzo in classifica a quota 5, una lunghezza ...

Tennis tavolo: Cina denuncia insulti razzisti ad un giocatore Alcuni funzionari cinesi hanno presentato una denuncia formale per abusi razzisti nei confronti di un giocatore cinese durante i campionati mondiali di tennis tavolo in Texas, Stati Uniti. L' International Table Tennis Federation afferma che la denuncia è stata presa 'molto sul serio'. Un insulto razzista sembra sia stato fatto da uno ...

La Marcozzi vince il derby di A1 con il Norbello A1 Maschile. La Marcozzi fa suo il derby, 4-2 al Norbello in una partita praticamente decisa al secondo match della giornata, quando Ivonin ha battuto al quinto set in rimonta l’ex Diogo Carvalho. La ...

