Tennis senza sosta: dopo la Davis, si riparte con l'Atp Cup. Sinner c'è (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Russia ha aperto il 2021 vincendo la Atp Cup, a squadre, e lo ha chiuso sollevando l'Insalatiera d'argento della Davis. Neanche il tempo di festeggiare ed è tempo di pensare di nuovo alla difesa ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Russia ha aperto il 2021 vincendo la Atp Cup, a squadre, e lo ha chiuso sollevando l'Insalatiera d'argento della. Neanche il tempo di festeggiare ed è tempo di pensare di nuovo alla difesa ...

Advertising

creditosportivo : ?? Bergolo, paese con 55 abitanti, ha voluto scommettere sullo sport all'aria aperta, riqualificando gli impianti in… - Gianpax1 : Bene i 3 punti, bene a tratti il gioco (anche se il Genoa davvero ha fatto molto poco per ostacolare la Juve), bene… - Marina_G3 : Per quanto anche noi abbiamo dei tennisti italiani fantastici, su tutti Matteo Berrettini e Jannik Sinner senza dub… - BEPPESARNO : ...Cilic ê durato giusto un set. Gojo non ê riuscito a fare il 'non c'ê due senza 3? ' e quindi la superfavorita… - zappooo_ : RT @lorenzofares: Appunti di fine #DavisCup Il nuovo format delle #DavisCupFinals può non piacere. Ma ciò non implica che chi si sia diver… -