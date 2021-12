Advertising

ilfaroonline : Taxi e Ncc, Leonardo Giammarino (ORA): “Basta chiacchiere. Diamo sostegno alla categoria” - MobilitaNews : Taxi contro Ncc a Firenze - Raid punitivo di alcuni tassisti contro un Ncc ingaggiato da Uber… - linosegna : RT @nicomanetta1: Firenze, raid punitivo dei tassisti contro un Ncc: il pedinamento, la paura, la fuga in caserma - Corriere Fiorentino #t… - bizcommunityit : 'Autista Uber inseguito da tassisti'. Denuncia Ncc, la replica di Uritaxi - nicomanetta1 : Firenze, raid punitivo dei tassisti contro un Ncc: il pedinamento, la paura, la fuga in caserma - Corriere Fiorenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi Ncc

Il Faro online

Ciò non vale per ie le auto, nonostante siano considerati trasporti locali. È richiesto il green pass per prendere un bus a lunga percorrenza? Sì. A partire dal 1° settembre, il Green Pass ...Non serve il green pass invece per utilizzare. Risolto - a metà - il nodo dei trasporto per gli studenti: gli scuolabus (per i minori di 12 anni) restano utilizzabili anche senza green ...Infine, gli agenti della Polizia Turistica della U.O. Chiaia hanno sottoposto a controllo 80 taxi e NCC. Sono stati sanzionati 4 taxi per aver prelevato l’utenza a meno di 100 metri dallo ...Un conducente di un’auto Ncc: "Sono stato costretto a rifugiarmi in caserma, dietro di me una colonna di taxi" ...