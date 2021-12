Tamponi gratis per gli studenti discriminati dal Super Green Pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il decreto-legge adottato dal governo (dl n. 172/2021) non discrimina gli studenti minorenni vaccinati da quelli non vaccinati o privi di Green Pass base, tanto è vero che tutti possono entrare a scuola ed è vietato agli insegnanti e al personale amministrativo chiedere i dati sanitari degli allievi, però nella sostanza la discriminazione è nei fatti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il decreto-legge adottato dal governo (dl n. 172/2021) non discrimina gliminorenni vaccinati da quelli non vaccinati o privi dibase, tanto è vero che tutti possono entrare a scuola ed è vietato agli insegnanti e al personale amministrativo chiedere i dati sanitari degli allievi, però nella sostanza la discriminazione è nei fatti. Segui su affaritaliani.it

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Stop a tamponi gratis a no vax nelle Asl del Veneto' #covid - fabiopieranton1 : @rubino7004 @Piero42395724 Mentre DELINQUENTI FANNO CIÒ CHE VOGLIONO! FFOO avete giurato per proteggere i cittadini… - 14_lumina : Tamponi gratis ma l'esercito schierato per il green cazz e non per rendere le strade sicure per le donne - mummy53690440 : Il Super Green Pass discrimina nei fatti gli studentiServono tamponi gratis per i ragazzi dai 12 ai 18 anni - Testament73 : RT @Musso___: Potevamo non arrivare alla discriminazione nel SSN? No, con a Chigi un #Duce #fascista era inevitabile -