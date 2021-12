[SWITCH] Rilasciato NXMP v0.6.0 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo sviluppatore proconsule ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di NXMP con una nuova versione 0.6.0.NXMP è un lettore video per Nintendo SWITCH basato su MPV che supporta i formati video più popolari, lo streaming HTTP e FTP e il decoder Enigma2.Enigma2 è un’applicazione utilizzata nei ricevitori Digital Video Broadcasting (DVB-S, DVB-C, DVB-T) basati su Linux o decoder TV e ricevitori televisivi con protocollo Internet. Installazione Modifica config.ini Mainstartpath=/SWITCH/NXMPNetworkEnigma2 La rete ha una sintassi (puoi aggiungere tutte le fonti che vuoi) Networksource=TESTFtpftp://user:pass@192.168.1.10:21/path/source=TestHTTPhttp://192.168.1.10/path/ Enigma2 ha la sintassi Enigma2e2address=http://192.168.1.10/ Copia la cartella “NXMP” per cambiare sdcard ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo sviluppatore proconsule haun nuovo aggiornamento dicon una nuova versione 0.6.0.è un lettore video per Nintendobasato su MPV che supporta i formati video più popolari, lo streaming HTTP e FTP e il decoder Enigma2.Enigma2 è un’applicazione utilizzata nei ricevitori Digital Video Broadcasting (DVB-S, DVB-C, DVB-T) basati su Linux o decoder TV e ricevitori televisivi con protocollo Internet. Installazione Modifica config.ini Mainstartpath=/NetworkEnigma2 La rete ha una sintassi (puoi aggiungere tutte le fonti che vuoi) Networksource=TESTFtpftp://user:pass@192.168.1.10:21/path/source=TestHTTPhttp://192.168.1.10/path/ Enigma2 ha la sintassi Enigma2e2address=http://192.168.1.10/ Copia la cartella “” per cambiare sdcard ...

Advertising

AkibaGamers : Volage ha rilasciato il filmato di apertura per even if TEMPEST, visual novel otome in che arriverà su Nintendo Swi… - BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato Mission Control v0.6.3 ora compatibile con il nuovo firmware 13.2.0… - BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato Atmosphère v1.2.5 con supporto per il nuovo firmware 13.2.0 - AkibaGamers : El Dia ha annunciato EVE ghost enemies, nuovo capitolo della visual novel che verrà rilasciato in Giappone il pross… -