Super Green Pass in vigore da oggi: regole, cosa si può fare e come scaricarlo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da domani fino al 6 gennaio saranno in vigore le nuove misure anti Covid che impongono il Green Pass «base» anche sui treni e gli autobus. Non solo: per andare al ristorante al chiuso o assistere a spettacoli ed eventi sportivi è necessario il Green Pass «rafforzato» o Super Green Pass. Chi non rispetta le regole rischia una multa da 400 a mille euro. Super Green Pass da oggi 6 dicembre: come si scarica e FAQ più utili Da oggi e fino al 6 gennaio saranno in vigore le nuove misure restrittive prese dal governo.

