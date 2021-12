Super green pass, il debutto in Campania: controlli a rilento nei punti nevralgici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNessun controllo a Napoli all’ingresso di funicolari e bus nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di green pass per accedere sui mezzi pubblici. Nella stazione di piazza Fuga della Funicolare Centrale così come nella stazione Cimarosa della Funicolare di Chiaia i cittadini entrano liberamente senza che nessuno verifichi il possesso della certificazione verde. Lo stesso accade nella stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana. Il personale di stazione così come i conducenti dei bus riferiscono di non aver avuto “alcuna indicazione dall’azienda. Da quello che leggiamo sui giornali e vediamo in tv controllare non è nostro compito e infatti non abbiamo gli strumenti per farlo”. Perplessità dei cittadini che si aspettavano di trovare qualche rallentamento dovuto ai controlli. “Sono settimane che ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNessun controllo a Napoli all’ingresso di funicolari e bus nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo diper accedere sui mezzi pubblici. Nella stazione di piazza Fuga della Funicolare Centrale così come nella stazione Cimarosa della Funicolare di Chiaia i cittadini entrano liberamente senza che nessuno verifichi il possesso della certificazione verde. Lo stesso accade nella stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana. Il personale di stazione così come i conducenti dei bus riferiscono di non aver avuto “alcuna indicazione dall’azienda. Da quello che leggiamo sui giornali e vediamo in tv controllare non è nostro compito e infatti non abbiamo gli strumenti per farlo”. Perplessità dei cittadini che si aspettavano di trovare qualche rallentamento dovuto ai. “Sono settimane che ci ...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - NicolaPorro : ??Le ricette inutili di #Ricciardi, le trame sul #Quirinale, i grillini che non vogliono restituire i soldi. Questo… - MaturoIvana : @ImolaOggi Poi con il super green pass è stato dato il colpo di grazia. Complimenti! - ValentinaMia16 : RT @Roby86341796: A Norcia.....i ristoratori sono favorevoli al super green pass......ricordatevelo poi -