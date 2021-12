Super Green Pass, giorno uno: record di certificati scaricati. Gimbe: “Boom di nuovi vaccinati, resteranno solo gli irriducibili”. Multe fino a 1000 euro per chi sgarra (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il sottosegretario Costa: «Confidiamo nel senso di responsabilità degli italiani». Prima multa sui mezzi pubblici a Roma Leggi su lastampa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il sottosegretario Costa: «Confidiamo nel senso di responsabilità degli italiani». Prima multa sui mezzi pubblici a Roma

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - zazoomblog : Super Green Pass giorno uno: record di certificati scaricati. Gimbe: “Boom di nuovi vaccinati resteranno solo gli i… - STUDIORD1 : Da oggi è #supergreenpass. Se hai dubbi sull'applicazione sul posto di lavoro i nostri esperti potranno aiutarti.… -