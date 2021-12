Super green pass, dal cinema al ristorante ecco il debutto a Milano: “Clienti? Quasi tutti favorevoli. L’auspicio è di non chiudere come l’anno scorso” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi anche a Milano è entrato in vigore l’obbligo di Super green pass per ristoranti, cinema, teatri e impianti sportivi. Fino al 15 gennaio “si entra solo se vaccinati o guariti” spiegano dal cinema Beltrade, dove gli spettatori del primo film del mattino non si sono fatti trovare impreparati. La stessa situazione si verifica a pranzo nei bar e ristoranti. L’ultimo aggiornamento dell’app di verifica C19 permette di distinguere il green pass ottenuto con il tampone da quello dei vaccinati e guariti. “L’auspicio è di non dover chiudere come è accaduto l’anno scorso – racconta il titolare del ristorante “Sciuscià a mare” Giuseppe Ciccarelli – negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi anche aè entrato in vigore l’obbligo diper ristoranti,, teatri e impianti sportivi. Fino al 15 gennaio “si entra solo se vaccinati o guariti” spiegano dalBeltrade, dove gli spettatori del primo film del mattino non si sono fatti trovare impreparati. La stessa situazione si verifica a pranzo nei bar e ristoranti. L’ultimo aggiornamento dell’app di verifica C19 permette di distinguere ilottenuto con il tampone da quello dei vaccinati e guariti. “è di non doverè accaduto– racconta il titolare del“Sciuscià a mare” Giuseppe Ciccarelli – negli ...

