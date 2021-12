Super Green Pass, cosa cambia da oggi: le regole - VIDEO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Super Green Pass, cosa cambia da oggi: le regole. Scatta da oggi il Super Green Pass con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il classico "zero" (un... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 dicembre 2021)da: le. Scatta dailcon il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il classico "zero" (un...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - thevalse_ : @martaprovata cioè c'ho il super green pass ma 0 controlli - CanaveseNews : Da oggi entra in vigore il super green pass: ecco come, dove e quando usare il certificato verde - PERMALINK} -