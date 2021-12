Super Green Pass, controlli e “disguidi” nel giorno del debutto. A Roma la prima multa da 400 euro (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Roma la municipale, a Milano la polizia di stato, a Napoli il personale Eav, nel Palermitano gli autisti. Le cronache del primo giorno di Super Green Pass rimandano la fotografia di un sistema di controlli eterogeneo e non senza difficoltà. Lo stesso governo, attraverso il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, del resto, ha ammesso che «sul fronte dei controlli, pensiamo al trasporto pubblico, ci può essere in una fase iniziale, qualche criticità, tutto non può essere controllato». Dunque, si confida che «ancora una volta prevalga il grande senso di responsabilità dei cittadini italiani», ha detto Costa a SkyTg24, sottolineando che «in realtà per la stragrande maggioranza dei cittadini non cambia nulla». Il primo multato a Roma: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ala municipale, a Milano la polizia di stato, a Napoli il personale Eav, nel Palermitano gli autisti. Le cronache del primodirimandano la fotografia di un sistema dieterogeneo e non senza difficoltà. Lo stesso governo, attraverso il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, del resto, ha ammesso che «sul fronte dei, pensiamo al trasporto pubblico, ci può essere in una fase iniziale, qualche criticità, tutto non può essere controllato». Dunque, si confida che «ancora una volta prevalga il grande senso di responsabilità dei cittadini italiani», ha detto Costa a SkyTg24, sottolineando che «in realtà per la stragrande maggioranza dei cittadini non cambia nulla». Il primoto a: ...

