Super Green Pass, come si ottiene e dove si recupera il nuovo certificato: dove scaricarlo e come stamparlo (Di lunedì 6 dicembre 2021) . Da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, scattano le disposizioni contenute nell’ultimo Decreto del Governo riguardanti, in particolar modo, l’introduzione del Super GreenPass o Green Pass rafforzato. Alcune attività saranno consentite infatti solo a chi ha effettuato la vaccinazione anti Covid o dopo l’avvenuta guarigione dal virus. Super Green Pass, come si ottiene e dove si recupera il nuovo certificato Il Governo ha pubblicato una serie di risposte alle domande più frequenti in merito al Super GreenPass. Per ottenerlo, come detto, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) . Da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, scattano le disposizioni contenute nell’ultimo Decreto del Governo riguardanti, in particolar modo, l’introduzione delrafforzato. Alcune attività saranno consentite infatti solo a chi ha effettuato la vaccinazione anti Covid o dopo l’avvenuta guarigione dal virus.sisiilIl Governo ha pubblicato una serie di risposte alle domande più frequenti in merito al. Per ottenerlo,detto, è ...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - FrontieraRieti : Super green pass in vigore da oggi, 6 dicembre, con nuove regole fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca e non… - quotidianopiem : Effetto Super Green Pass: in Piemonte 20 mila nuovi vaccinati nell’ultima settimana -