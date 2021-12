Super green pass arriva oggi, cosa cambia: come si ottiene, regole (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra in vigore oggi, 6 dicembre, in tutta Italia il Super green pass. Ma come si ottiene? Si tratta di una certificazione verde rinforzata, con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona bianca, che viene rilasciata solo a chi si è vaccinato o è guarito dal covid e che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività. Per chi non è vaccinato quindi subentrano nuove restrizioni. Il semplice tampone negativo – 72 ore di validità per quello molecolare, 48 ore per quello antigenico – dà ora come ora solo al green pass base. Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra in vigore, 6 dicembre, in tutta Italia il. Masi? Si tratta di una certificazione verde rinforzata, con nuovevalide fino al 15 gennaio anche in zona bianca, che viene rilasciata solo a chi si è vaccinato o è guarito dal covid e che permette a chi ne è in possesso di continuare a svolgere una serie di attività. Per chi non è vaccinato quindi subentrano nuove restrizioni. Il semplice tampone negativo – 72 ore di validità per quello molecolare, 48 ore per quello antigenico – dà oraora solo albase. Chi possiede già unvalido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà ...

