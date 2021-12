Super compleanno per Antonella Clerici, tra torte giganti e auguri speciali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torta gigante per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La conduttrice, che il 6 dicembre compie cinquantotto anni, ha ricevuto in studio, proprio durante la trasmissione, un dolce a più strati alto quasi più di lei. “Ma che tortona!“, ha dichiarato Antonella tra gli applausi e gli auguri del pubblico e e dello staff di È sempre mezzogiorno. co Vi raccomandiamo... Fabio Fazio compie 57 anni, la dedica di Luciana Littizzetto: “Buon compleanno mia metà” “Finché ci siamo e siamo in buona salute va bene tutto… se ci siamo vuol dire che viviamo ed è quello che conta!”, ha dichiarato commossa la conduttrice Rai. “Tutti i miei amici si sono ricordati che è il mio compleanno e chi non lo ricorda va bene lo stesso”, ha ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torta gigante pera È sempre mezzogiorno. La conduttrice, che il 6 dicembre compie cinquantotto anni, ha ricevuto in studio, proprio durante la trasmissione, un dolce a più strati alto quasi più di lei. “Ma che tortona!“, ha dichiaratotra gli applausi e glidel pubblico e e dello staff di È sempre mezzogiorno. co Vi raccomandiamo... Fabio Fazio compie 57 anni, la dedica di Luciana Littizzetto: “Buonmia metà” “Finché ci siamo e siamo in buona salute va bene tutto… se ci siamo vuol dire che viviamo ed è quello che conta!”, ha dichiarato commossa la conduttrice Rai. “Tutti i miei amici si sono ricordati che è il mioe chi non lo ricorda va bene lo stesso”, ha ...

